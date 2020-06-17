Salgın artınca ikinci pandemi hastaneyi devreye girdi

Mayıs ayında koronavirüs salgının kontrol altına alınmasıyla 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Manisa'da vaka sayıları artmaya başladı.

Salgın boyunca Manisa merkezdeki tek pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yaşanan yoğunluk sonrası Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak semptomları ağır olmayan hastalarını, Manisa Şehir Hastanesine sevk etmeye başladı.

VATANDAŞLAR MASKE VE SOSYAL MESAFEYE UYMUYOR

Manisa Şehir Hastanesi salgın sürecinde sadece kendi hastanesinde testi pozitif çıkan hastaları tek bir serviste tedavi ederken yaşanan artış sonrası dışarıdan da hasta kabulüne başlamış oldu.

Manisa, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle en çok ceza uygulanan 4. il konumunda bulunurken, yetkililer her fırsatta maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.