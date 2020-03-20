Salgın dolayısı ile binlerce bebeğin hayatı kurtuldu!

Türkiye dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkede görülen koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayısı 250 bine yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında fabrikalarda üretimler durduruldu. Şehir trafikleri ortadan kalktı. İnsanlar sokaklardan çekildi. Caddeler bomboş kaldı.Bu durumun belki de tek olumlu yanı çevreye olan etkisi.

Çin ve İtalya'da hava kirliliğinde belirgin bir düşüş var. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği uydu görüntüleri, kirliliğin ne kadar azaldığını net bir şekilde gösterdi.

Uydu görüntüleri Ocak ayından bu yana hava kalitesindeki belirgin değişmeyi gözler önüne serdi

Görüntülerde Ocak ayından bu yana Türkiye'nin bir kısmının yer aldığı İtalya ve çevresindeki bölgelerde nitrojen dioksit değişimindeki kademeli azalma dikkat çekti.

20 Aralık -16 Mart tarihleri arasında Çin'in bütün kentlerinde hava kirliliği azaldı. Nitrojen dioksit oranında büyük düşüş görüldü. Özellikle fabrika ve endüstriyel tesislerin kapanması kirliliğin azalmasında etkili oldu. Ancak, uzmanlar salgının bitmesinin ardından hava kirliliğinin önceki seviyeye dönebileceği konusunda uyardı.

ÇİN'DE BİNLERCE PREMATÜR BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çin'de hava kirliliğinin azalmasının prematüre bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümü azalttığını söyledi. Yani buna göre, koronavirüs salgını Çin'de yaşlıların ölmesine neden olurken, binlerce prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağladı.