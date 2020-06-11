Salgın yeniden hortladı! Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alınırken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor.Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın başlaması ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Artan vaka nedeni ile vatandaşlar paniğe kapıldı.

HASTANELERE BAŞVURULAR YOĞUNLAŞTI

Öte yandan korona virüs hastalarının tedavi edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs şüphesi ile hastaneye başvuruların yoğunlaştığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri bölgede dezenfektan çalışması başlattı. Hastane çevresi ve içerisinde dezenfektan işlemleri yapılırken, hastaneye vaka taşıyan ambulansların da hastaları bıraktıktan sonra titizlikle dezenfektan edildiği görüldü.

BAKAN KOCA VAKALARDAKİ ARTIŞTAN BAHSETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken 2 bin 241 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40’ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.