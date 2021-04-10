Salgında eve kapananlara alternatif eğlence! Gaziantep Dülükbaba Tabiat Parkı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesince ormanın içerisindeki Dülükbaba Tabiat Parkı'ndaki gençlik kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde yeniden düzenlenerek stres atmaları için anne ve çocuklarına tahsis edildi.

"GÜNÜ BİRLİK EĞLENCE MERKEZİ"

Belediye tarafından ortaokul ve lise öğrencileri için doğa ile kamp yaşamını aşılamak amacıyla 5 bin metrekare alana kurulan gençlik kampı, Kovid-19 nedeniyle bir süre kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Yeni tip koronavirüs tedbirlerine göre belediye ekiplerince yeniden düzenlenen alan, anne ve çocukları için günübirlik etkinliklerle eğlence merkezine dönüştürüldü.

Salgın nedeniyle ev ortamından çıkamayan aileler için hayata geçirilen "anne çocuk kampı"na katılan misafirler doğa yürüyüşünün yanı sıra, macera parkuru, zipline ve eğitici oyunlarla hem eğleniyorlar hem doğayı keşfediyorlar. Her gün belirli sayıda anne ve çocuğun ağırlandığı kampta, parkurlar ve oyun aletleri de görevliler tarafından düzenli olarak sterile ediliyor.

"ÇOCUKLARIN GÜZEL VAKİT GEÇİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, onlara güzel vakit geçirmek istediklerini söyledi. "Buradaki amacımız çocukların son zamanlarda sanal alemde olmasından dolayı ev içerisindeki iletişimsizlik. Anneleriyle beraber gün boyu etkinlik yapıyorlar. Hem de anne etkinliğin içerisinde bulunuyor. Aile içindeki iletişimi üst noktaya taşımak için yaptığımız bir etkinlik." ifadelerinde bulundu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı