Sali Sadakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sali Sadakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sali Sadakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sali Sadakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sali Sadakov 6 Nisan 2005 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Сали Шенол Садъков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sali Sadakov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sali Sadakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sali Sadakov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sali Sadakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sali Sadakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sali Sadakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sali Sadakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Maritsa

Sali Sadakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sali Sadakov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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