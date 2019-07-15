Salih Bademci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ağustos.1984

Salih Bademci kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Salih Bademci doğum yeri : İzmir

SALİH BADEMCİ BİYOGRAFİSİ

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İzmir Bornova Anadolu Lisesinden mezun oldu. Üniversite sınavına reklamcı olmayı hayal ederek girdi. Ama girdiği konservatuar sınavında seçilen 10 kişiden biri olunca, “Demek ki bu iş için yaratılmışım” diyerek oyunculuğa başladı.

2006 yılında Yönetmen, Yapımcı ve Senaristliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Barda” filminin seçmelerine giden bir arkadaşı ile o da gidince kendini filmin içinde bulmuş. Başrollerde Nejat İşler, Hakan Boyav, Serdar Orçin, Erdal Beşikçioğlu gibi sanatçılar oynadı.

2013 yılında yönetmenliğini Fatih Aksoy’un yaptığı ve Mehmet Akif Alakurt, Gamze Özçelik, Seda Akman, Dağhan Külegeç, Hande Soral, Birkan Sokullu’nun oynadığı “Fatih” adlı dizide; Salih Bademci Şehzade Beyazıd rolünü canlandırdı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

Salih Bademci, 23 Haziran 2014 tarihinde başlayan başrollerinde Şebnem Bozoklu, Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım’ın oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.

Salih Bademci, 19 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi.



Tiyatro :

2011 - Şark Dişçisi: Hagop Baronyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 - Ateş Yüzlü : Marius von Mayenburg - Siyah Beyaz ve Renkli

2009 - Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları

Filmleri ve Dizileri :

1994 - Mıymıntılar Kralı (sinema)

2006 - Barda (sinema)

2007-2009 - Elveda Rumeli (Dizi)

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Dizi)

2012 - Rakı Masası (Kısa film)

2013 - Fatih (Dizi)

2014 - Arkadaşlar Arasında (sinema)

2014 - Zeytin Tepesi (Dizi)

2014 - Ulan İstanbul (Dizi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2015 - Kiralık Aşk (Sinan) (TV Dizisi)