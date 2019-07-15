Salih Bezci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH BEZCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1955

Salih Bezci kaç yaşında :

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Meslek : İş Adamı

Salih Bezci doğum yeri : Kızılcahamam ilçesi, Ankara

SALİH BEZCİ BİYOGRAFİSİ

Salih Bezci, kurduğu Besa Grubunun Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2011 – 2016 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası başkanlığı yaptı.

Salih Bezci, 1955 yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde doğmuştur. 4 kardeştir. Babası Durali Bezci, annesi Ayşe Bezci’dir. Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümünden 1979 yılında mezun oldu.

Üniversitede okurken bir yandan da babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Üniversiteyi bitirince Ankara’da kat karşılığı iş merkezleri yapmaya başladı.

Salih Bezci, öğrencilik yıllarından itibaren başladığı ve 50 yıllık aile mesleği olan inşaat müteahhitliğine halen devam etmektedir. Bezci İnşaat olarak senelerce çalıştıktan sonra 1995 yılında Besa İnşaat şirketini kurdu.

Salih Bezci, Ankara Yenimahalle’de babası Durali Bezci adına Durali Bezci İlköğretim Okulu ve annesi Ayşe Bezci adına Kızılcahamam’da Ayşe Bezci Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yaptı.

1980 yılından günümüze kadar birçok önemli alış veriş merkezi ve konut projesinin mimari projelerini yaptı. Bu projelerin büyük bölümünün inşasında yatırımcı ve proje koordinatörü olarak da görev aldı.

1996 yılından beri Ankara’nın vergi rekortmenleri listesinde yer alan Besa Grup’un sahibi, Salih Bezci, Ankara’da Sütçüoğlu İşhanı, Çapar Ticaret Merkezi, Altuntop Ticaret Merkezi, Etlik Ticaret Merkezi, Uçar Ticaret Merkezi, Murat Ticaret Merkezi, Ulus Şehir Çarşısı, Galleria, Armada, Panora gibi önemli alışveriş merkezleri ile Besa Karina, Karina Plaza, Besa Nova gibi konut projelerinin yatırımcısı ve proje sahibidir. Armada ve Panora AVM’nin ortağıdır. Besa Kule İş Merkezi, Besa Nova evleri ve Yaşamkent Camii projeleri ise devam etmektedir.

Salih Bezci, Kadriye Bezci ile evlidir. 3 çocuğu vardır.



2011 yılında Başkan Sinan Aygün’ün Milletvekilliği adaylığı için ayrılmasıyla Ankara Ticaret Odası vekilliği görevini 12 yıl yaptıktan sonra 2011 yılının Mart ayında Ankara Ticaret Odası’nın 18. Başkanı olarak seçildi.

Ankara Ticaret Odası'nda yönetim kurulunun 26 Ekim 2016 tarihinde istifaları sonrası başkan Salih Bezci de 27 Ekim 2016 tarihinde istifa etti. Bezci'nin yerine Osman Gökçek, ATO Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.