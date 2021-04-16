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Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı Salih Demirel olayı

Müge Anlı ve Ekibi bu şüpheli kayıp ve cinayetleri çözmeye devam ediyor. Araştırmacı Gazetecinin programında bu kez Bayrampaşa'da şüpheli şekilde ölen Salih Demirel olayı araştırılıyor. Demirel'in ailesi canlı yayında şok iddialarda bulundu. Genç adam yakılarak mı öldürüldü? Peki Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? İşte Müge Anlı Salih Demirel olayı...

Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı Salih Demirel olayı

İstanbul Bayrampaşa'da arkadaşı ile birlikte aynı evde yaşayan Salih Demirel'in yakılarak öldürüldüğü iddia ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü ele alındı. Peki Salih Demirel kimdir, kim öldürdü?

SALİH DEMİREL KİMDİR, KİM ÖLDÜRDÜ?

19 Aralık 2019 yılında Bayrampaşa'daki bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında Salih Demirel hayatını kaybetti.

MÜGE ANLI SALİH DEMİREL OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'nın programına katılan Salih Demirel'in annesi ve ablası, genç adamın yakılarak öldürülmüş olabileceğini söyledi. Anlı elindeki belgeleri okudu. Belgede evin bahçesinde benzin bidonu bulunduğu yazdı. Bu nedenle ölümü araştırılıyor.

Demirel'in annesi, oğlunun ölmeden önce kendisine, ''Anne ben tehdit alıyorum, gece yatarken, başımın altında demir saklıyorum'' dediğini aktardı. Yine belgede olay günü genç adamın bulunduğu şekil şüphe uyandırdı.

Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı Salih Demirel olayı

Demirel'in ablası, ağabeyinin cesedinin çömelir vaziyette bulunduğunu söyledi. Ağabeyinin kasten yakıldığını iddia etti. Öte yandan Salih Demirel'in cenazesine babasının gelmediği belirtildi. Aile, Salih Bey'in babasından şüpheleniyor. 

Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı Salih Demirel olayı

37 yaşında şüpheli şekilde ölen Salih Demirel, ev arkadaşıyla 6 ay birlikte yaşamış. Ancak Salih Bey'in bir süre önce arkadaşını evden göndermesiyle tehdit almaya başladığı iddia edildi. Yine iddiaya göre arkadaşı, Salih Bey'i kendisini yeniden eve alması için tehdit etti. Salih Demirel'in ablası, Ali isimli şahsın ağabeyinin ev eşyalarını çaldığı için ağabeyinin onu evden gönderdiğini söyledi. 

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Salih Demirel kimdir, kim öldürdü? Müge Anlı Salih Demirel olayı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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