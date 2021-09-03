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Salih isminin anlamı nedir, Salih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Salih isminin anlamı; dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki demektir. Bu içeriğimizde Salih isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Salih isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Salih isminin anlamı nedir, Salih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Salih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Salih ismi ne demek, Salih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Salih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Salih İsminin anlamı nedir? TDK Salih anlamı:

Salih isminin Türk Dil Kurumu'nda anlamı bulunmamaktadır.

Salih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Salih ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

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Salih isminin kökeni:

Salih ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Salih isminde 167681 kişi vardır.

Salih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

anlamı nedir?

Salih isminin rengi:

Bordo

Salih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Salih isminin Harf Analizi Nedir ?

Salih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Salih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Salih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

L : 15

İ : 12

H : 10

= 60 Salih İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Salih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Salih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Salih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   A: 1   L: 3   İ: 9   H: 8 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Salih isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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