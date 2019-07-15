Salih Mirzabeyoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mayıs.1950 Ölüm tarihi : 07.Mayıs.2018

Salih Mirzabeyoğlu kaç yaşında öldü : 68

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Şair, Yazar

Salih Mirzabeyoğlu doğum yeri : Erzincan

Ölüm yeri : Yalova

SALİH MİRZABEYOĞLU BİYOGRAFİSİ

Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan’da doğmuştur. Aslen Bitlislidir. Asıl adı Salih İzzet Erdiş’dir. Baba tarafı Muş’un Mirzabeyler aşiretinden olup, soyu Halid bin Velid’e dayanır. Anne tarafı ise Bursalıdır. İlkokulu Eskişehir'de Fatih İlkokulu'ndan 1962 yılında mezun oldu. 1965 yılında Mehmetçik Ortaokulu'nu bitirdi. Atatürk Lisesinden 1968 yılında mezun oldu. Eskişehir'de okuduğu lisede iken şiirleri İstanbul Babıali'de Sabah gazetesinde basıldı. Aynı zamanda Milli Nizam Partisi gençlik kolları çevresinde faaliyetlerde bulunmuştur.

Daha sonra Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul’a gelmiş, bir müddet okuduktan sonra tahsilini yarıda bırakmış ve 1975’te Gölge dergisini çıkarmıştır. Gölge dergisi, İslamcı mücadele tarihinde önemli bir yere sahiptir. “Akıncılar”ın doğuşunda ve oluşmasında başrol oynamıştır.

Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına girdi. AKINCI GÜC hareketini kurdu. Daha sonra yayıncılık ve yazarlıkla uğraştı. Gölge (1975-78), Akıncı Güç(1979), Büyük Doğu-Rapor ( 1979-80), geniş gençlik kitlelerinin onu tanımaya başladığı yayınlardır. 1979-1980 yıllarında, Necip Fazıl Kısakürek’in Rapor isimli dergilerinde ideolojik-politik perspektiflerini yazdı. Aynı dönemde Salih Mirzabeyoğlu ilk eserlerini de vermeye başlar. Bütün Fikrin Gerekliliği, İdeolocya ve İhtilal, Necip Fazıl’la Başbaşa, Kültür Davamız, İstikbal İslamındır gibi eserleri bu dönemde çıkar.

Mayıs 1983'de Necip Fazıl Kısakürek öldüğünde Salih Mirzabeyoğlu 33 yaşlarındadır. 1984 yılında İBDA’yı kurdu. İBDA da hem fikriyatın ve davanın adı, hem de onun dile getirildiği yayınevinin adıdır. 1999 yılına kadar kırktan fazla eser vererek İbda Külliyatı’nı oluşturdu. Gölge ve Akıncı Güç dergileri döneminden gelen bir arkadaş grubu yanındadır. Bunlarla beraber İBDA’ya ilgi duyan gençlik zümreleri oluşmaya başlar. 1986 yılında Tavır dergisini çıkararak bu gençlik de ilk defa ses verir.

1986 – 1990 arası dönem, Salih Mirzabeyoğlu’nun iç ve dış mihraklar nezdinde dikkat çekmeye başladığı bir dönem olur. 1990’da Ak- Doğuş dergisinin çıkmasıyla bu dikkat, en yüksek noktasına erişir. Aynı yıl Nokta dergisi, Salih Mirzabeyoğlu ile çok ses getiren bir röportaj yapar ve olaylar sökün eder.

Artık İBDA fikriyatı çevresinde yeni ve dinamik bir gençlik zümresi oluşmuştur. 1991 yılı başında bu zümreler, Körfez Savaşı’nı ve ABD’yi protesto gösterilerine katılır. Yurt sathında etkili olan bu gösterilerden Salih Mirzabeyoğlu sorumlu tutulur ve gözaltına alınarak tutuklanır. 3.5 ay hapis yatar.

Bunun ardından İBDA fikriyatını benimseyen gençlik, protesto gösterilerine başlar ve bu gösteriler bir süre sonra küçük çaplı şiddet eylemlerine dönüşür. Taraf dergisini çıkarırlar ve Taraf dergisi, bu eylemlerin dayanak noktası olur.

28 Şubat Süreci geldiğinde İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri olmakla suçlanıp 1998 yılında ömür boyu hapse mahkûm oldu. 2001 yılında idamla yargılandı, idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Bolu F Tipi Cezaevi'nde cezasını tamamlamış ve 16 yıl ceza evinde yattıktan sonra İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 23 Temmuz 2014tarihinde tahliye olmuştur.

30 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir program sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salih Mirzabeyoğlu ile görüştü.

7 Mayıs 2018 tarihinde Yalova'da beyin kanaması sebebi ile 68 yaşında öldü.



Kitapları:

- Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket

- İstikbâl İslâmındır - Denenmemiş Tek Nizam

- Tilki Günlüğü 6 Cilt

- Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni

- Telegram - Zihin Kontrolü

- Parakutâ - Para'nın Romanı

- Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde

- Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu

- İşkence - Gözlem

- Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlâk

- İktisat ve Ahlâk - İktisada Giriş

- Hikemiyat - Tefekkür ve Hikmet

- Kavgam 2 Cilt - Necip Fazıl

- Marifetname - Süzgeç ve Şekil

- Dil ve Anlayış - Dil ve Diyalektik

- İslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil Alanı

- Necip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâm

- Kültür Davamız - Temel Meseleler

- İdeolocya ve İhtilâl - Kavganın İçinden

- Yaşamayı Deneme - KİM'in Romanı

- Ölüm Odası - B Yedi

- Kökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye

- Müjdelerin Müjdesi - Hikayeler

- Gölgeler - Roman

- Sahabilerin Rolü ve Manası - Fikir

- Hakikat-i Ferdiyye - Fikir

- Üç Işık - Fikir

- İBDA Diyalektiği - Fikir

- Kayan Yıldız Sırrı - Şiir

- Aydınlık Savaşçıları - Şiir

- Erkam (Hayat, Sayı, Matematik) - Fikir

- Büyük Muztaribler 4 Cilt - Düşünce Tarihine Bakış

- İnsan (Erkek-Kadın) - Fikir

- İnsan (Büyük Doğu-İBDA) I - II

- Sefine - Fikir

- Madde Nedir?

- İman ve tefekkür

- Berzah - Fikir

- Esatir ve mitoloji

- Ölüm Odası - B-Yedi "Giriş"