Salih Müslim Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Mart.1951

Salih Müslim kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Politikacı

Salih Müslim doğum yeri : Şeyran köyü, Kobani, Halep, Suriye

SALİH MÜSLİM BİYOGRAFİSİ

Kürt kökenli Suriyeli politikacı, (PYD) Demokratik Birlik Partisi lideri.

Salih Müslim, 3 Mart 1951 tarihinde Şeyran köyü, Kobani, Halep, Suriye’de doğmuştur. Çiftçilikle uğraşan ailesi Barazi aşiretine bağlı. Baraziler Erzurum dâhil Türkiye’ye de yayılmış büyük bir aşirettir. Halep’te liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi İstanbul’da okuyan Salih Müslim, 1971 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliğinden 1977 yılında mezun oldu. mezun olduktan sonra İngilizcesini ilerletmek için Londra’da çalışan doktor abisinin yanına gitti.

Ardından Suudi Arabistan, Riyad'da Suudi Arabistan’ın milli petrokimya şirketi Petromim’de bir dönem mühendis olarak da çalıştı. 1998 yılında Kürdistan Demokrat Partisi'nin Suriye kolu olan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katıldı. 2003 yılında bu partiden ayrılarak (PYD) Demokratik Birlik Partisi'ne katıldı. Daha sonra 2010 yılında bu partinin lideri oldu.

Salih Müslim, Ayşe Efendi ile evlidir. Shervan Müslim adında bir oğlu vardı. 9 Ekim 2013 tarihinde Telabyad'ta silahlı bir çatışmada El Kaide’ye bağlı keskin nişancılar tarafından bu oğlu öldürüldü. Biri kız 4 çocuğu daha vardır.

Salih Müslim, Beşşar Esad yönetimi tarafından 2003 yılında mahkûm edilip daha sonra serbest bırakıldı. 2010 yılında Irak'a kaçmış, 2011 yılında tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki sivil direnişte aktif rol aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.



27 Eylül 2017 tarihinde yapılan PYD’nin 7'nci Kongresinde eşbaşkanlardan Salih Müslim yeniden başkan seçilmedi.

Türkiye Cumhuriyet'i tarafından 13 Şubat 2018 tarihinden itibaren kırmızı bültenle aranan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, 25 Şubat 2018 Pazar günü Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı.