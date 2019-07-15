Salih Tozan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SALİH TOZAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1914 Ölüm tarihi : 16.Şubat.1963

Salih Tozan kaç yaşında öldü : 49

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Salih Tozan doğum yeri : Balıkesir

Ölüm yeri : İstanbul

SALİH TOZAN BİYOGRAFİSİ

Türk sinema tarihinin ilk oyuncularından olan Salih Tozan, sanat yaşamına 1933 yılında "Raşit Rıza Tiyatro Topluluğu"nda başladı.

Salih Tozan, 1914 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Balıkesir Orta Öğretmen Okulu’ndan ayrıldıktan sonra Halkevi Tiyatrosu’nda amatör olarak sahneye çıktı. 1933 yılında, gezici Raşit Rıza Tiyatrosu’na katıldı. 1940’larda Ankara Çocuk Tiyatrosu ve Muhlis Sebahattin Operet Topluluğu’nda oynadı. 1945-1949 yılları arasında İzmir Belediye Şehir Tiyatrosu`nda önemli roller aldı.

1950’lerin başlarında İstanbul’a yerleşti. Avni Dilligil, Yeni Ses, Muammer Karacatiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıktı. Yüzlerce filmde de iyi adam karakterinde rol almış olan Salih Tozan; hüzünlü, babacan ve sıcak tavırlarıyla Türk sinema izleyicisinin gönlünde yer etti.

Yaşamının son beş yılını sinemada geçirerek, daha çok Memduh Ünyönetimindeki filmlerde rol aldı. 1950’lerde başlayan Yüzbaşı Tahsin, Yıldızlar Revüsü, Bulgar Sadık ve benzeri filmlerde rol aldı.

Tiyatroda; özellikle Ermeni, Yahudi, Laz, Balkanlı gibi tipleri taklit etti. Sinemada ise, genellikle iyi yürekli, babacan tipleri canlandırdı. Filmlerinde, çoğunlukla kendi sesi ile seslendirmeler yaptı.

Tiyatroda; Küçük Şahin (1946), Ceza Kanunu (1947), Şeytan Arabası (1952), Cibali Karakolu (1955), Anne Frank’ın Hatıra Defteri (1958) gibi oyunlarda rol aldı. Sinemada da; Üç Arkadaş (1958), Ayşecik (1960), Mahallenin Sevgilisi (1960), Şeytan Çekici (1960), Kırık Çanaklar (1961), Otobüs Yolcuları (1961), Âvâre Mustafa (1962), Akasyalar Açarken (1963) filmlerinde oynadı.

Salih Tozan, 16 Şubat 1963 tarihinde İstanbul’da 49 yaşında siroz hastalığı nedeniyle ölmüştür.

5 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir Belediye Meclisinin aldığı bir karar ile bir kültür binasına “Balıkesir Belediyesi Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi” adı verilmiştir.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

1988 - Bir yudum insan-Ayhan Işık ( (arşiv resimlerinden)) (TV Filmi)

1963 - İki Kocalı Kadın (Sibel'in Babası) (Sinema Filmi)

1963 - Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)

1963 - Hiç Mi Beni Sevmedin (Sinema Filmi)

1963 - Genç Kızların Sevgilisi (Sinema Filmi)

1963 - Aşk Hırsızı (Recep) (Sinema Filmi)

1962 - Zorla Evlendik (Salih Efendi) (Sinema Filmi)

1962 - Sevimli Serseri (Sinema Filmi)

1962 - Sevgiliye Söz Verdim (Sinema Filmi)

1962 - Merhaba Aşkım (Sinema Filmi)

1962 - Küçük Beyefendi (Salih) (Sinema Filmi)

1962 - Kiralık Koca (Salih Efendi) (Sinema Filmi)

1962 - Kayıp Kız Ayla (Sinema Filmi)

1962 - Günahsız Aşıklar (Sinema Filmi)

1962 - Gönül Ferman Dinlemez (Sinema Filmi)

1962 - Gurbet Yolcuları (Hayri) (Sinema Filmi)

1962 - Dikmen Yıldızı (Sinema Filmi)

1962 - Damat Beyefendi (Sinema Filmi)

1962 - Can Evimden Vurdular (Sinema Filmi)

1962 - Bir Çiçek Üç Böcek (Ruşeni) (Sinema Filmi)

1962 - Bir Milyonluk Macera (Sinema Filmi)

1962 - Beş Hikaye (5. Bölüm (Biletçi)) (Sinema Filmi)

1962 - Aşka Kinim Var (Baba İlyas) (Sinema Filmi)

1962 - Aşk Orada Başladı (Salih Amca) (Sinema Filmi)

1962 - Aşk Güzeldir (Sinema Filmi)

1962 - Allah Seviniz Dedi (Sinema Filmi)

1962 - Akasyalar Açarken (Salih Usta) (Sinema Filmi)

1962 - Acı Ve Tatlı (Sinema Filmi)

1961 - Şoför Ahmet (Sinema Filmi)

1961 - Şafakta Buluşalım (Sinema Filmi)

1961 - İki Yetime (Hüseyin) (Sinema Filmi)

1961 - Ümitsiz Kapı (Sinema Filmi)

1961 - Özleyiş (Suna'nın Dedesi) (Sinema Filmi)

1961 - Çılgın Aşk (Sinema Filmi)

1961 - Unutamadığım Kadın (Bahçıvan Şaban) (Sinema Filmi)

1961 - Toto Ali Milyoner (Sinema Filmi)

1961 - Tatlı Bela (Bayram Dayı ) (Sinema Filmi)

1961 - Suçlu Aşıklar (Sinema Filmi)

1961 - Sonbahar Yaprakları (Sinema Filmi)

1961 - Sevdalı Efe (Sinema Filmi)

1961 - Sabır Taşı (Sinema Filmi)

1961 - Oy Farfara Farfara (Sinema Filmi)

1961 - Otobüs Yolcuları (Salih) (Sinema Filmi)

1961 - Külkedisi (Sinema Filmi)

1961 - Hatırla Sevgilim (Salih) (Sinema Filmi)

1961 - Gönülden Gönüle (Dükkan Sahibi) (Sinema Filmi)

1961 - Dikenli Gül (Salih Reis) (Sinema Filmi)

1961 - Derbeder / Kırık Aşk (Sinema Filmi)

1961 - Biz İnsan Değil Miyiz (Sinema Filmi)

1961 - Benim Küçük Meleğim (Sinema Filmi)

1961 - Avare Mustafa (Mehmet) (Sinema Filmi)

1960 - Şeytan Kız (Sinema Filmi)

1960 - Satın Alınan Adam (Veysel Efendi) (Sinema Filmi)

1960 - Mahallenin Sevgilisi (Ziya Baba) (Sinema Filmi)

1960 - Kırık Çanaklar (Deve Hüseyin (Dede)) (Sinema Filmi)

1960 - Köyde Bir Kız Sevdim (Sinema Filmi)

1960 - Kanlı Sevda (Sinema Filmi)

1960 - Kanlı Firar (Türkan'ın Babası) (Sinema Filmi)

1960 - Izdırap Çocuğu (Sinema Filmi)

1960 - Gece Ve Gündüz (Naneci Mahmut) (Sinema Filmi)

1960 - Dostluklar Yaşadıkça (Sinema Filmi)

1960 - Cici Katibem (Bedri) (Sinema Filmi)

1960 - Can Mustafa (Salih Amca) (Sinema Filmi)

1960 - Ayşecik Şeytan Çekici (Murat Usta) (Sinema Filmi)

1960 - Ayşecik (Bahçıvan Bayram) (Sinema Filmi)

1959 - Üç Kızın Hikayesi (Ömer) (Sinema Filmi)

1959 - Seher Yıldızı & Talihsiz Kız (Sinema Filmi)

1959 - Hayatım Sana Feda (Sinema Filmi)

1959 - Cilalı İbo Ve Tophane Gülü (Ahçıbaşı) (Sinema Filmi)

1959 - Balıkçının Kızı Gülnaz (Sinema Filmi)

1959 - Aşkın Acıları (Sinema Filmi)

1958 - Üç Arkadaş (Mösyö Artin Dartanyan) (Sinema Filmi)

1958 - Murada Ereceğiz (Şapkacı) (Sinema Filmi)

1958 - Mavi Boncuk (Kaptan) (Sinema Filmi)

1958 - Kirli El (Yanaşma Müslim) (Sinema Filmi)

1957 - Lejyon Dönüşü (Jandarma Baş Çvş.) (Sinema Filmi)

1957 - Kahpe Kurşun (Mehmet) (Sinema Filmi)

1957 - Beni Şafakta Vurdular (Sinema Filmi)

1956 - Yedi Köyün Zeynebi (Sinema Filmi)

1956 - Kısmet (Sinema Filmi)

1956 - Kara Çalı (Sinema Filmi)

1956 - Kadifeden Kesesi (Sinema Filmi)

1956 - Evlat Hasreti (Sinema Filmi)

1955 - Öp Babanın Elini (Sinema Filmi)

1955 - Yetim Yavrular (Sinema Filmi)

1955 - Uçan Daireler İstanbul'da (İksir Şişesini Çalan Adam) (Sinema Filmi)

1955 - Sihirli Boru (Sinema Filmi)

1955 - Kanlı Nigar (Sinema Filmi)

1955 - Curcuna (Sinema Filmi)

1954 - Şarlo İstanbul'da (Sinema Filmi)

1954 - Yaban Kız (Salih) (Sinema Filmi)

1954 - Nasreddin Hoca Ve Timurlenk (Mişon Efendi) (Sinema Filmi)

1954 - Kokulu Film (Sinema Filmi)

1954 - Evlat Acısı (Sinema Filmi)

1954 - Dümbüllü Tarzan (Sinema Filmi)

1954 - Bulgar Sadık / Kaçın Türkler G... (Sinema Filmi)

1953 - Çifte Kavrulmuş (Sinema Filmi)

1953 - Mahallenin Namusu (Tamirci) (Sinema Filmi)

1953 - Kanlı Para (Sinema Filmi)

1953 - Hoşgör, Boşver, Aldırma / Memo... (Sinema Filmi)

1953 - Eğlence Bülbülleri (Sinema Filmi)

1952 - İstanbul Yıldızları (Sinema Filmi)

1952 - Yıldızlar Revüsü (Sinema Filmi)

1952 - Sabahsız Geceler (Sinema Filmi)

1952 - Efelerin Efesi (Vasil) (Sinema Filmi)

1952 - Edi İle Büdü Tiyatrocu (Sahneye Yanlışlıkla Giren Kabakçı) (Sinema Filmi)

1952 - Bergama Sevdalıları (Sinema Filmi)

1950 - Çakırcalı Mehmet Efe (Sinema Filmi)

1950 - Yüzbaşı Tahsin (Ali Hoca) (Sinema Filmi)

1950 - Oğlum İçin (Sinema Filmi)