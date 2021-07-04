Salih Uçan'ın maliyeti belli oldu | İşte Beşiktaş'tan alacağı ücret

Yabancı sınırlamasının gelmesinden sonra Türk oyuncularla da görüşen Beşiktaş bonservisi elinde olan Salih Uçan ile anlaşma sağlamıştı. Siyah beyazlı ekibin 27 yaşındaki oyuncuya ödeyeceği maaş ise ortaya çıktı. Buna göre Salih yılda 7 milyon liradan 2+1 yılda toplam 21 milyon lira kazanmış olacak. Sergen Yalçın'ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu Beşiktaş'ın yeni sezon öncesindeki ilk transferi olmuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Salih Uçan'ı bir yıldır yakından takip ettiklerini ve bu takıma büyük katkı yapacağına inandıklarını söyledi.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Beşiktaş'la anlaşma sağladıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Bana Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisi oldu. Ama ben Beşiktaş ile anlaştım. Gururluyum. Beni en çok Beşiktaş transfer etmek istedi. Sergen Yalçın hoca ile çalışmak ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek transferimde büyük etken oldu" ifadelerini kullanmıştı.