Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunu işaret etti, teklifleri açıkladı

Kariyerinde yaşadığı düşüşün ardından Alanyaspor'da gösterdiği performansla adeta yeniden doğan Salih Uçan'ın sezon sonunda bitecek kontratının ardından hangi takıma gideceği merak konusu olurken oyuncunun menajeri Koray Uzun, NTV Spor'a açıklamada bulundu. Oyuncusuna teklifte bulunan takımlar hakkında bilgi veren Uzun, Salih Uçan'ın hangi takıma gideceğine ilişkin bir karar vermediğini kaydetti.

"SALİH HENÜZ KARARINI VERMEDİ"

Koray Uzun'un açıklaması şöyle:

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Salih Uçan bu sezon Süper Lig'de 34 maça çıktı, 2 gol atarken 6 asist yaptı.