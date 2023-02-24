Saliou Guindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saliou Guindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saliou Guindo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saliou Guindo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saliou Guindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saliou Guindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saliou Guindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saliou Guindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saliou Guindo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saliou Guindo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saliou Guindo 12 Eylül 1996 tarihinde Ségou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saliou Guindo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Saliou Guindo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saliou Guindo'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saliou Guindo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saliou Guindo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Saliou Guindo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saliou Guindo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Jeanne d'Arc FC

1 Temmuz 2013 yılında AS Bamako

1 Temmuz 2014 yılında ASEC Mimosas

15 Eylül 2015 yılında Esp. Tunis U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli Club

20 Ağustos 2018 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2019 yılında FK Bylis

30 Haziran 2019 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

4 Eylül 2020 yılında A. Keçiörengücü

30 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

27 Kasım 2020 yılında Gokulam FC

1 Ocak 2021 yılında G. Kerala B

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

14 Ağustos 2022 yılında Dibba Fujairah

1 Ocak 2023 yılında KF Laçi

30 Haziran 2023 yılında Dibba Fujairah

Saliou Guindo kimdir

Saliou Guindo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saliou Guindo şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Saliou Guindo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saliou Guindo nereli

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