Salisu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salisu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salisu İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salisu İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salisu İbrahim {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salisu İbrahim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Salisu İbrahim'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Salisu İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salisu İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salisu İbrahim şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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