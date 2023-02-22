Saliu Suleiman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saliu Suleiman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saliu Suleiman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saliu Suleiman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saliu Suleiman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saliu Suleiman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Saliu Suleiman'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saliu Suleiman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saliu Suleiman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
1 Temmuz 2019 yılında Sunshine Stars
1 Aralık 2021 yılında Wikki Tourists
Saliu Suleiman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saliu Suleiman şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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