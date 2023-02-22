Salomon Chigoziem Ulunwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salomon Chigoziem Ulunwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salomon Chigoziem Ulunwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salomon Chigoziem Ulunwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salomon Chigoziem Ulunwa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salomon Chigoziem Ulunwa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salomon Chigoziem Ulunwa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Salomon Chigoziem Ulunwa'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salomon Chigoziem Ulunwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salomon Chigoziem Ulunwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Aralık 2022 yılında Akwa United

Salomon Chigoziem Ulunwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salomon Chigoziem Ulunwa şuan Akwa United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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