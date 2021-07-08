Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladı

Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Rizespor'da flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Karadeniz temsilcisinin 31 yaşındaki yıldız futbolcu Salomon Rondon ile ilgilendikleri iddia edilmişti. basın sözcüsü Basın sözcüsü Selim Selimoğlu transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımdaki son durumu değerlendiren Selimoğlu:"Takımdan ayrılan arkadaşlarımız var. Bunların geneli hocamızın sunduğu rapor çerçevesinde takımdan ayrıldılar. Bu hafta içerisinde birkaç tane yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Bunlarla karşılıklı olarak fesihleri yaptık. Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı açıkçası. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

SENEYE RİZESPOR'DA GÖRECEĞİZ

Yıldız oyuncu Rondon'un transferi hakkında da bilgilendirmede bulunan Selim Selimoğlu: "Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon transferi hakkında konuşan Selimoğlu, “Rondon görüşmesi net olarak, yüzde 100 bitmese de, prensip olarak Rondon seneye Rizespor’da. Taraftarın içini rahatlatmak için şunu söyleyebilirim ki çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz. 2 tane orta saha, 2 tane de hücum oyuncusu kadromuza katacağız ve bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak. Önümüzdeki yıllarda Rizespor kaliteli futbolcular üreten bir kulüp olacak ve artık asansör bir takım olmaktan çıkacak” dedi.