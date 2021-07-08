MasterChef'te kırmızı çizgi ihlali! İşte Ata Çelenk'in yarışmadan elenmesine neden olan hata!Uluslararası başarılarıyla tanınan usta kuaför Şaban Topçu’dan 2. şube atağıSon dakika! Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyorCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında (CANLI)Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladıAÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonucu nasıl öğrenilir?Son dakika | Bakan Kurum güzel haberi verdi: Denizde toplanacak müsilaj kalmadıOnyekuru'dan Galatasaray'a veda! "Her şey için teşekkürler"Sen Çal Kapımı 44. bölüm full, tek parça izle |Sen Çal Kapımı son bölüm izleDünyaya korku salıyor! Türk İHA'ları ABD basınında panik yarattı: "Şimdi ne yapacağız?"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladı

Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladı

Çaykur Rizespor basın sözcüsü Selim Selimoğlu transfer açıklamalarında bulundu. Taraftarlarının ses getirecek transferler için hazırlamasını söyleyen Selimoğlu, yıldız futbolcu Salomon Rondon transferi için de açıklamada bulundu. "Seneye Rizespor'da."

Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladı

Yeni sezonda transfer çalışmalarına devam eden Rizespor'da flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Karadeniz temsilcisinin 31 yaşındaki yıldız futbolcu Salomon Rondon ile ilgilendikleri iddia edilmişti. basın sözcüsü Basın sözcüsü Selim Selimoğlu transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Takımdaki son durumu değerlendiren Selimoğlu:"Takımdan ayrılan arkadaşlarımız var. Bunların geneli hocamızın sunduğu rapor çerçevesinde takımdan ayrıldılar. Bu hafta içerisinde birkaç tane yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Bunlarla karşılıklı olarak fesihleri yaptık. Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı açıkçası. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

SENEYE RİZESPOR'DA GÖRECEĞİZ

Yıldız oyuncu Rondon'un transferi hakkında da bilgilendirmede bulunan Selim Selimoğlu: "Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon transferi hakkında konuşan Selimoğlu, “Rondon görüşmesi net olarak, yüzde 100 bitmese de, prensip olarak Rondon seneye Rizespor’da. Taraftarın içini rahatlatmak için şunu söyleyebilirim ki çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz. 2 tane orta saha, 2 tane de hücum oyuncusu kadromuza katacağız ve bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak. Önümüzdeki yıllarda Rizespor kaliteli futbolcular üreten bir kulüp olacak ve artık asansör bir takım olmaktan çıkacak” dedi.

Salomon Rondon Çaykur Rizesporda! Basın sözcüsü açıkladı

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT