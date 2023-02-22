Salouma Diakhite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salouma Diakhite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salouma Diakhite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Salouma Diakhite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Salouma Diakhite 9 Haziran 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Diakhite Moussa Salouma şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Salouma Diakhite Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salouma Diakhite, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Salouma Diakhite'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Salouma Diakhite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Salouma Diakhite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ekim 2022 yılında Wigry Suwalki
30 Ocak 2023 yılında PS Kalamata
Salouma Diakhite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Salouma Diakhite şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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