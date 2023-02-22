Salouma Diakhite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salouma Diakhite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Salouma Diakhite kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salouma Diakhite ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.