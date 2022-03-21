Salsa ne demek, TDK'ya göre Salsa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Salsa ne demek? Salsa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi salsa kelimesi. Peki salsa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre salsa nedir, salsa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Salsa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Salsa kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre salsa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür Güney Amerika dansı

- Bu dansın müziği

