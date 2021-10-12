Saltık ne demek, TDK'ya göre Saltık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Saltık ne demek? Saltık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi saltık kelimesi. Peki saltık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre saltık nedir, saltık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SALTIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Saltık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre saltık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutlak

- Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun niteliği)

