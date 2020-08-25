Salzburg - Liverpool Maçında Kazanan Çıkmadı

Bugün Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Avusturya ekibi olan Salzburg hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maç TRT Spor kanalından naklen ve canlı olarak yayınlandı. Her dakikası nefes kesen maçta taraflar yenişemedi ve mücadele 2-2 berabere bitti.

30 yıl sonra yeniden İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Liverpool, hazırlık maçı için Salzburg takımıyla karşılaştı. Maç içerisinde 2-0 yenik duruma düşmesine karşın attığı iki gol ile eşitliği sağladı. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Maça oldukça tempolu başlayan Salzburg takımı, 3. dakika itibariyle Patson Daka'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

13. dakika içerisinde bir defa daha takımına golü getiren Daka, takımının maçta farkı ikiye çıkarmasını sağladı. İlk devreye Avusturya ekibi, Liverpool karşısında 2-0'lık skorla önde girdi. 72. dakika içinde James Milner'ın yapmış olduğu asist sonucunda topla buluşan Brewster topu ağlarla buluşturmayı başardı ve Liverpool bu golle farkı bire indirdi. Brewster bir kere daha topu ağlara göndermeyi başardı. Genç yıldız, 81. dakikaya girilirken Salzburg takımının savunmasında meydana gelen hatayı affetmeyerek takımı ve kendisi adına ikinci golü atarak eşitliği getirdi. Mücadele de başka gol olmadı ve Liverpool ile Salzburg karşılıklı atılan 2'şer golle maçtan eşitlikle ayrıldı.