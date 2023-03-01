Sam Austin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Austin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Austin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Austin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Austin 19 Aralık 1996 tarihinde Stourbridge şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Joseph Austin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Austin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Sam Austin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Austin'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sam Austin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Austin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Burton Albion
13 Mart 2015 yılında Rushall
31 Mayıs 2015 yılında Burton Albion
20 Kasım 2015 yılında Telford Utd
20 Aralık 2015 yılında Burton Albion
10 Şubat 2016 yılında Leamington
31 Mayıs 2016 yılında Burton Albion
1 Temmuz 2016 yılında Kidderminster
1 Temmuz 2022 yılında Notts County
Sam Austin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Austin şuan Notts County takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.