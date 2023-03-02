Sam Cox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Cox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Cox kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Cox ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sam Cox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Cox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sam Cox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Cox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Cox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Cox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Cox 10 Ekim 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Guyana,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Peter Cox şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Cox Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sam Cox, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Cox'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Cox Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/TheSamCox

http://www.instagram.com/thesamcox/

Sam Cox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Cox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Cox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Cox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Tottenham Res.

1 Eylül 2009 yılında Cheltenham

12 Ekim 2009 yılında Tottenham Res.

13 Kasım 2009 yılında Histon FC

13 Aralık 2009 yılında Tottenham Res.

19 Ocak 2010 yılında Torquay

1 Haziran 2010 yılında Tottenham Res.

1 Temmuz 2010 yılında Barnet

21 Ekim 2011 yılında Boreham Wood

21 Şubat 2012 yılında Barnet

5 Temmuz 2012 yılında Hayes & Yeading

22 Ağustos 2013 yılında Boreham Wood

1 Eylül 2016 yılında Wealdstone

30 Kasım 2018 yılında Hampton & Rich.

28 Şubat 2019 yılında Wealdstone

21 Eylül 2019 yılında Hampton & Rich.

28 Mart 2022 yılında Braintree

27 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.

Sam Cox kimdir

Sam Cox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Cox şuan Welling United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Sam Cox Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guyana takımında 8 numaralı formasıyla 15 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sam Cox nereli

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