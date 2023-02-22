Sam Curtis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Curtis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Curtis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Curtis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Curtis 1 Aralık 2005 tarihinde Navan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Curtis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sam Curtis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Curtis'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Curtis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sam.curtisss/

Sam Curtis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Curtis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sam Curtis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Curtis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2021 yılında St. Pat's

Sam Curtis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Curtis şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sam Curtis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shamrock Rovers

İrlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İrlanda U15 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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