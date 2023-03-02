Sam Deadfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Deadfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sam Deadfield kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Deadfield ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.