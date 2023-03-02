Sam Deadfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Deadfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Deadfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Deadfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Deadfield 27 Aralık 1996 tarihinde Reading şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Deadfield Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sam Deadfield'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sam Deadfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Deadfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Beaconsfield
1 Temmuz 2017 yılında Basingstoke
1 Temmuz 2019 yılında Hampton & Rich.
1 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet
2 Aralık 2022 yılında Hampton & Rich.
Sam Deadfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Deadfield şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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