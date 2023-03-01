Sam Fishburn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Fishburn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Fishburn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Fishburn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Fishburn 26 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Fishburn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Autograph Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Fishburn'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sam Fishburn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Fishburn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Carlisle United
28 Temmuz 2022 yılında Blyth Spartans
30 Ekim 2022 yılında Carlisle United
Sam Fishburn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Fishburn şuan Carlisle United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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