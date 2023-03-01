Sam Fishburn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Fishburn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sam Fishburn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Fishburn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.