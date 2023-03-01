Sam Hart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Hart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Hart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Hart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Hart 10 Eylül 1996 tarihinde Bolton şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel James Hart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Hart Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Sam Hart, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Hart'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Hart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Hart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Hart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Hart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U21

25 Ağustos 2016 yılında Port Vale

11 Ocak 2017 yılında Liverpool U23

31 Ağustos 2017 yılında Blackburn

17 Ocak 2018 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2018 yılında Blackburn

30 Ağustos 2018 yılında AFC Rochdale

2 Ocak 2019 yılında Blackburn

15 Ocak 2019 yılında Southend United

31 Mayıs 2019 yılında Blackburn

17 Ocak 2020 yılında Shrewsbury

31 Mayıs 2020 yılında Blackburn

24 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2020 yılında Southend United

1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd

Sam Hart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Hart şuan Sutton United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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