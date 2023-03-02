Sam Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Matthews 1 Mart 1997 tarihinde Poole şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Lloyd Matthews şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Matthews Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Midas Sports yapmaktadır. Sam Matthews, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sam Matthews'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sam Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bournemouth U21
31 Ağustos 2016 yılında Braintree
1 Ocak 2017 yılında Bournemouth U21
31 Ocak 2017 yılında Eastleigh
31 Mayıs 2017 yılında Bournemouth U21
8 Ağustos 2017 yılında Eastleigh
31 Mayıs 2018 yılında Bournemouth U21
1 Temmuz 2018 yılında Bristol Rovers
21 Mart 2019 yılında Eastleigh
31 Mayıs 2019 yılında Bristol Rovers
1 Ağustos 2020 yılında Crawley Town
22 Şubat 2022 yılında Aldershot
24 Mart 2022 yılında Crawley Town
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
21 Ekim 2022 yılında Wealdstone
26 Ocak 2023 yılında Havant & Water.
Sam Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Matthews şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bournemouth FC (2007-2018)
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