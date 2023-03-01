Sam Mcclelland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Mcclelland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sam Mcclelland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Mcclelland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.