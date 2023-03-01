Sam Mcclelland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Mcclelland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Mcclelland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Mcclelland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Mcclelland 4 Ocak 2002 tarihinde Coleraine şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Mcclelland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Mcclelland'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Sam Mcclelland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Mcclelland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Chelsea U18
1 Temmuz 2020 yılında Chelsea U23
1 Temmuz 2022 yılında Barrow
31 Mayıs 2023 yılında Chelsea U21
Sam Mcclelland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Mcclelland şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Sam Mcclelland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kuzey İrlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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