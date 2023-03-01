Sam Odaudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Odaudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sam Odaudu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sam Odaudu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.