Sam Odaudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Odaudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Odaudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Odaudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Odaudu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Odaudu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Odaudu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Odaudu'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sam Odaudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Odaudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Dartford
Sam Odaudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Odaudu şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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