Sam Roscoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Roscoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Roscoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Roscoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Roscoe 16 Haziran 1998 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sam Roscoe-Byrne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Roscoe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Sam Roscoe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Roscoe'nin Linfield FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Roscoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Roscoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Roscoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Roscoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B

30 Ağustos 2018 yılında Alloa Athletic

5 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2019 yılında Ayr United

1 Temmuz 2021 yılında Linfield

Sam Roscoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Roscoe şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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