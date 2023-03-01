Sam Slocombe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Slocombe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Slocombe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Slocombe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Slocombe 5 Haziran 1988 tarihinde Scunthorpe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Sam Oliver Slocombe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Slocombe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Sam Slocombe'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Slocombe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Slocombe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Slocombe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Slocombe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bottesford

1 Temmuz 2008 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2015 yılında Oxford United

20 Temmuz 2016 yılında Blackpool

6 Temmuz 2017 yılında Bristol Rovers

21 Ağustos 2018 yılında Lincoln City

9 Ocak 2019 yılında Bristol Rovers

1 Ağustos 2019 yılında Notts County

Sam Slocombe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Slocombe şuan Notts County takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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