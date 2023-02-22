Sam Todd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Todd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Todd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Todd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Todd 28 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Todd Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Sam Todd, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sam Todd'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Todd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Todd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Todd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Todd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Derry City

16 Ocak 2018 yılında Finn Harps

31 Aralık 2018 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Finn Harps

1 Ocak 2021 yılında UCD

Sam Todd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Todd şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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