Samaila Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samaila Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samaila Bello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samaila Bello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samaila Bello {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samaila Bello Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samaila Bello'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samaila Bello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samaila Bello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samaila Bello şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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