Saman Touranian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saman Touranian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saman Touranian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saman Touranian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saman Touranian 12 Aralık 2001 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da سامان تورانیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saman Touranian Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saman Touranian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Saman Touranian'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Saman Touranian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saman Touranian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saman Touranian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saman Touranian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Mes Kerman

Saman Touranian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saman Touranian şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Saman Touranian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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