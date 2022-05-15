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Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep oldu

Bu sabah 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerinde hafif ticari araç baton bariyerlere çarparak kaza yaptı. kazada 2 kişi yaralandı.

Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep oldu

Sabah saatlerinde TEM otoyolu Samandıra gişelerinde kaza medyada geldi. İddiaya göre hafif ticari araç kullanan sürücü gişe girişlerinde kararsız kalarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep oldu

DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi olay yerine gelen ekipler müdahalesi ile araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların durumu ciddiyetinin koruyor.

Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep oldu

Kaza anını gören bir başka sürücü "Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ şeklinde konuştu.

Kaza sonrası Samandıra gişeleri çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep oldu

 

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