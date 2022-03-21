Şamanizm ne demek, TDK'ya göre Şamanizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şamanizm ne demek? Şamanizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Şamanizm kelimesi. Peki Şamanizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şamanizm nedir, Şamanizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞAMANİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şamanizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şamanizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Şamanizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şamanlık

