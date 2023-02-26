Sambinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sambinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sambinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sambinha 23 Eylül 1992 tarihinde Cascais şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mamadu Candé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sambinha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sambinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sambinha'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sambinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sambinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sambinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sambinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında 1º Dezembro

1 Temmuz 2013 yılında Sporting B

22 Ocak 2016 yılında New England

31 Aralık 2016 yılında Sporting B

25 Ocak 2017 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2017 yılında Sporting B

30 Ağustos 2017 yılında NorthEast Utd.

1 Temmuz 2018 yılında 1º Dezembro

18 Aralık 2018 yılında ACR Messina

1 Temmuz 2019 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Sambinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sambinha şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SC Lourel (2008-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.