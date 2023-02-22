Samer Al Mohaimeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samer Al Mohaimeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samer Al Mohaimeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samer Al Mohaimeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samer Al Mohaimeed 1 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samer Al Mohaimeed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samer Al Mohaimeed'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Samer Al Mohaimeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samer Al Mohaimeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Şubat 2022 yılında Slavia Prag B
17 Eylül 2022 yılında OFI Girit
Samer Al Mohaimeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samer Al Mohaimeed şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
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