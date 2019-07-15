Samet Sırmalı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMET SIRMALI KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Ekim.1989

Samet Sırmalı kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Samet Sırmalı doğum yeri : İstanbul

SAMET SIRMALI BİYOGRAFİSİ

2015 yılının Ekim ayında başlayan "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide oynadı.

Samet Sırmalı, 6 Ekim 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Ailesi Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. Florya’da geçen lise yıllarında modelliğe başlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Samet Sırmalı, 2010yılında katılmış olduğu Best Model yarışmasında üçüncü oldu.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği "Mayıs Kraliçesi" adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin'den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy, Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundadır.



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Mayıs Kraliçesi (Savcı -Alper)(TV Dizisi)