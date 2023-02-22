Sami Ayoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Ayoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Ayoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami Ayoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami Ayoola 10 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami Ayoola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Sami Ayoola, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sami Ayoola'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sami Ayoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami Ayoola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Şubat 2019 yılında St. Pat's U19

1 Ağustos 2021 yılında UCD

Sami Ayoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami Ayoola şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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