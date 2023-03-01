Sami Bessadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Bessadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Bessadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sami Bessadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sami Bessadi 29 Mart 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Cezayir,Venezuela uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sami Bessadi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSSM yapmaktadır. Sami Bessadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Sami Bessadi'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sami Bessadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sami Bessadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2022 yılında Braintree
26 Ağustos 2022 yılında Maldon/Tiptree
26 Eylül 2022 yılında Braintree
8 Ekim 2022 yılında Weymouth FC
Sami Bessadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sami Bessadi şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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