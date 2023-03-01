Sami Bessadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Bessadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sami Bessadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sami Bessadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.