Sami Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami Clarke 31 Temmuz 2003 tarihinde Mullingar, Westmeath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Albert Clarke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami Clarke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sami Clarke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sami Clarke'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sami Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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18 Şubat 2022 yılında Athlone Town

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında UCD

Sami Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami Clarke şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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