Sami Levi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMİ LEVİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Nisan.1981

Sami Levi kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Şarkıcı

Sami Levi doğum yeri : İstanbul

SAMİ LEVİ BİYOGRAFİSİ

Yahudi asıllı Türk şarkıcı

Sami Levi, 13 Nisan 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüdü. Müzikle 5 yaşında iken anaokulunda tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. 1998 yılında Göztepe Lisesinden mezun oldu.

Sami Levi, aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996 yılında Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıl Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Grubun üyeleri Sami Levigrubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristidir.

22 Aralık 2003 tarihinde gurup olarak ilk albümlerini çıkardılar. 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümlerini çıkardılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü. Gurup Sami Levi'nin solo kariyerinden sonra dağılmıştır.

2007 yılında Show Tv’de ekrana gelen “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmasına katıldı. Burada kendisine dansçı Demet Şaşmaz eğitmen olarak yardımcı oldu. Birinciliği Bengü’nün kazandığı yarışmada Sami Levi ikinci olmuştur. Doğa Bekleriz de üçüncü olmuştur. Jüri üyeleri; Burhan Öçal, Nur Yerlitaş, Sevim Gözay, Oktay Keresteci, Aytunç Bentürk yaparken sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı yarışmada Zeynep Mansur, Doğa Bekleriz, Asuman Krause, Bengü, Nermin Tuncer, Billur Kalkavan, Banu Zorlu, Sami Levi, Berksan Özer, Cemil Özeren, Fatih Cansız, Zaza Enden yarıştı.



Sami Levi, 1 Eylül 2013 tarihinde dansçı Demet Şaşmaz ile evlendi. Era Nes Levi adında bir kızı oldu.

27 Ekim 2017 tarihinde Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8‘de başlayan “Box’un Yıldızları” adlı Tv programına katıldı. Ünlülerin birbiriyle dövüşeceği bu yeni yarışma programına; Milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Göndersunuculuk yaparken erkek yarışmacılar Bülent Çetinaslan, Çılgın Sedat, Doğuş, Sami Levi, Şenol İpek, Ateş Fatih Uçan, Ramazan Kalyoncu, Baki Mercimek, kadın yarışmacılar Asena Onur Çakmak, Fulya Keskin, Aycan Demirci, Ayşıl Özaslan, Sahra Işık, Berna Canbeldek olacaktır.