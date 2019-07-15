Sami Selçuk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMİ SELÇUK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1937

Sami Selçuk kaç yaşında :

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Meslek : Hukuk Adamı

Sami Selçuk doğum yeri : Taşkent, Konya

SAMİ SELÇUK BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Sami Selçuk Yargıtay Onursal Başkanıdır.

Sami Selçuk, 1937 yılında Konya’da Taşkent ilçesinde doğmuştur. 1955 yılında Konya Lisesinden, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmış, 1986 yılında Doçent olmuştur.

Askerliğini Merzifon'da yedeksubay olarak yaptı.

Sami Selçuk, mesleğine Ankara’da yargıç adayı olarak başladıktan sonra sırasıyla, Sütçüler, Akşehir, Yenice ve 1972'den sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Sami Selçuk, 21 Eylül1982 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Temmuz 1990 tarihinde ilk kez, 13 Temmuz 1994 tarihinde ikinci kez, 13 Temmuz 1998 tarihinde üçüncü kez Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7 Temmuz 1999 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. 15 Haziran 2002 tarihinde yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.

Birçok basılı eseri olan, Fransızca ve İtalyanca bilen Sami Selçuk’un Türkçe ve yabancı dilde; hukuk, dil, laiklik ve Atatürkçülük ve çeşitli konularda yazıları ve makaleleri Varlık (İstanbul), Türk Dergisi, Revue penitentitiare et de droit penal (Paris), Revue de droit penal et de criminologie (Bruxelles), Archivio penale (Milano), Cuadernos de politica criminal (Madrid) adlı yerli ve yabancı dergiler ile günlük basında yayımlandı.

Emekliye ayrıldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyeleri kadrosuna dahil olmuştur ve Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığına seçildi. Fakültede Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku dersleri verdi. Ayrıca Aralık 2010'dan itibaren AİHM Danışma Paneli (AİHM yargıçlarını değerlendirmek yeterliliğini incelemek üzere kurulmuştur) üyeliğine seçildi. Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür.



Kitapları :

2000 - Özlenen demokratik Türkiye

2000 - Longing for Democracy 1999 - Demokrasiye doğru

1999 - Konuşma

1998 - Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne

1996 - Kızlık Bozma Suçu

1994 - Laiklik

1993 - Önce Dil

1993 - Çek Suçları

1990 - Çürütmeler

1988 - Toplumsal Savunma İlkeleri (Filippo Gramatica'dan çeviri)

1987 - Temsili ve Katılımcı Demokrasinin Kökeni

1986 - Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayırımı

1983 - Cinayet Mahkemesi Anıları (Andre Gide'den Çeviri)

1982 - Dolandırıcılık