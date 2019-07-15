Samih Rıfat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMİH RIFAT KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Nisan.1875 Ölüm tarihi : 04.Aralık.1932

Samih Rıfat kaç yaşında öldü : 57

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Şair, Dilbilimci, Siyasetçi

Samih Rıfat doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : Ankara

SAMİH RIFAT BİYOGRAFİSİ

Samih Rıfat, (Samih Yalnızgil) 28 Nisan 1875 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Mustafa Samih Rifat'tır. Babası 1848 yılı sonrası Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış olan Macar Ali Rıfat Bey Türk edebiyat tarihindeki ilk operalardan biri olan "Bülbül"ün bestecisidir. Koca Mustafa Paşa Rüştiyesini bitirdikten sonra özel öğrenim görerek Farsça, Arapça, Fransızca öğrendi.

Samih Rıfat, 1892 yılında Kantar İdaresine memur olarak girdi. İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, 1898 yılında Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat Öğretmenliği, İttifak adıyla bir gazete çıkardı. Biga ve Karesi Mutasarrıflığı, 1912 yılında Konya Valisi, 1913 -1914 yılında Trabzon Valisi görevlerini yerine getirdi.

Talat Paşa'nın nazırlığı sırasında Dahiliye müsteşarlığına getirildi. Millî Mücadele sırasında Ankara'ya geçti. Maarif Vekâleti müsteşarlığına getirildi. Tercüme Başkanlığı, Tarih Cemiyeti Üyeliği yaptı. Biga ve Çanakkale milletvekili olarak Meclise girdi (1923-1931). II. Dönem Biga, III. ve IV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği, III. ve IV. Dönem Kütüphane Encümeni Reisliği yapmıştır. Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında büyük hizmetleri oldu.

Birçok değerli eseri Türkçeye çevirmiş, saygın bir dilbilimci olan Samih Rıfat, şiirler kaleme alıyor, aynı zamanda musiki ile de ilgileniyordu. Cumhuriyet devrinin en değerli şairlerinden biri olan ve kendisine özgü lirik, felsefi kuvvetli şiirleri olan Samih Rıfat’ın yurtta milliyet şuurunun uyanmasında, gelişmesinde önemli payı vardır. Türkçe’nin öze ve benliğe yönelmesi konusunda, Atatürk’ün açtığı çalışmaları, derin bilgisi ve inancı ile, ölümüne kadar, gittikçe artan bir hızla yürütenlerden biri olmuştur.

Şiir ve yazıları Resimli Gazete, Hazine-i Fünûn, Maarif, Mekteb, İkdam, Sabah dergi ve gazetelerinde çıktı. Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Servet-i Fünûncuların dil ve edebiyat anlayışına karşı idi. Millî Edebiyat akımı içinde yer alır.



Yazdığı Akdeniz Marşı Kurtuluş Savaşı’nın özden destanlarından biridir.

Samih Rıfat, Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıdır. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte "Divanu Lügati't Türk"'ü Türkçeye çevirmiştir.

Samih Rıfat 1932 yılında öldükten sonra 4 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen soyadı kanunu ile eşi “Yalnızgil” soyadını almıştır.

Samih Rıfat, Evli idi. Şair, oyun yazarı ve romancı Oktay Rıfat'ın babasıdır. Kızı ise eski Adalet Bakanlarından Hasan Safyettin Menemencioğlu ile evlendi.

Samih Rıfat, 4 Aralık 1932 tarihinde Ankara’da 57 yaşında ölmüştür. Kabri Cebeci Mezarlığındadır.

Eserleri :

1927 - Şarkın Masal Anaları

1927 - Halkıyat (İlk iki forması yayınlandı

1934 - Sâmih Rıfat, Hayatı ve Şiirleri

Akdeniz Marşı

Yaslı gittim şen geldim

Aç koynunu ben geldim

Bana bir yudum su ver

Çok uzak yoldan geldim

Yürü ey şanlı gazi

Kılıcı kanlı gazi

Meriç seni bekliyor

Büyük ünvanlı gazi

Korkma açıl ey şen yurdum

Dağları ordu kurdum

Açık denizlerine

Süngümle kilit vurdum

Rüzgarlardan atım var

Şimşekten kanadım var

Göğsümde al yazılı

Gazilik beratım var

Rüzgar bana at oldu

Şimşekler kanat oldu

Eğilin gökler dedim

Bulutlar kat kat oldu

Irmaklar gibi taştım

Yalçın kayalar aştım

Hakka şükürler olsun

Geldim sana ulaştım

Varsın yansın ocağım

Kurtuldu al sancağım

Bayrağımın altında

Ben hür yaşayacağım

Deniz, deniz akdeniz

Suları berak deniz

Karşımda yar ağlıyor

Gideyim bırak deniz

Açtım kal'a yolu

Göründü Gelibolu

Bırak beni gideyim

Orası yasla dolu

Samih Rıfat