Samih Rıfat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
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SAMİH RIFAT KİMDİR?
Doğum tarihi : 28.Nisan.1875 Ölüm tarihi : 04.Aralık.1932
Samih Rıfat kaç yaşında öldü : 57
Kilo & Boy :
Burcu : Boğa
Meslek : Şair, Dilbilimci, Siyasetçi
Samih Rıfat doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : Ankara
SAMİH RIFAT BİYOGRAFİSİ
Samih Rıfat, (Samih Yalnızgil) 28 Nisan 1875 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Mustafa Samih Rifat'tır. Babası 1848 yılı sonrası Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış olan Macar Ali Rıfat Bey Türk edebiyat tarihindeki ilk operalardan biri olan "Bülbül"ün bestecisidir. Koca Mustafa Paşa Rüştiyesini bitirdikten sonra özel öğrenim görerek Farsça, Arapça, Fransızca öğrendi.
Samih Rıfat, 1892 yılında Kantar İdaresine memur olarak girdi. İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, 1898 yılında Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat Öğretmenliği, İttifak adıyla bir gazete çıkardı. Biga ve Karesi Mutasarrıflığı, 1912 yılında Konya Valisi, 1913 -1914 yılında Trabzon Valisi görevlerini yerine getirdi.
Talat Paşa'nın nazırlığı sırasında Dahiliye müsteşarlığına getirildi. Millî Mücadele sırasında Ankara'ya geçti. Maarif Vekâleti müsteşarlığına getirildi. Tercüme Başkanlığı, Tarih Cemiyeti Üyeliği yaptı. Biga ve Çanakkale milletvekili olarak Meclise girdi (1923-1931). II. Dönem Biga, III. ve IV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği, III. ve IV. Dönem Kütüphane Encümeni Reisliği yapmıştır. Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun kurulmasında büyük hizmetleri oldu.
Birçok değerli eseri Türkçeye çevirmiş, saygın bir dilbilimci olan Samih Rıfat, şiirler kaleme alıyor, aynı zamanda musiki ile de ilgileniyordu. Cumhuriyet devrinin en değerli şairlerinden biri olan ve kendisine özgü lirik, felsefi kuvvetli şiirleri olan Samih Rıfat’ın yurtta milliyet şuurunun uyanmasında, gelişmesinde önemli payı vardır. Türkçe’nin öze ve benliğe yönelmesi konusunda, Atatürk’ün açtığı çalışmaları, derin bilgisi ve inancı ile, ölümüne kadar, gittikçe artan bir hızla yürütenlerden biri olmuştur.
Şiir ve yazıları Resimli Gazete, Hazine-i Fünûn, Maarif, Mekteb, İkdam, Sabah dergi ve gazetelerinde çıktı. Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Servet-i Fünûncuların dil ve edebiyat anlayışına karşı idi. Millî Edebiyat akımı içinde yer alır.
Yazdığı Akdeniz Marşı Kurtuluş Savaşı’nın özden destanlarından biridir.
Samih Rıfat, Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanıdır. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte "Divanu Lügati't Türk"'ü Türkçeye çevirmiştir.
Samih Rıfat 1932 yılında öldükten sonra 4 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen soyadı kanunu ile eşi “Yalnızgil” soyadını almıştır.
Samih Rıfat, Evli idi. Şair, oyun yazarı ve romancı Oktay Rıfat'ın babasıdır. Kızı ise eski Adalet Bakanlarından Hasan Safyettin Menemencioğlu ile evlendi.
Samih Rıfat, 4 Aralık 1932 tarihinde Ankara’da 57 yaşında ölmüştür. Kabri Cebeci Mezarlığındadır.
Eserleri :
1927 - Şarkın Masal Anaları
1927 - Halkıyat (İlk iki forması yayınlandı
1934 - Sâmih Rıfat, Hayatı ve Şiirleri
Akdeniz Marşı
Yaslı gittim şen geldim
Aç koynunu ben geldim
Bana bir yudum su ver
Çok uzak yoldan geldim
Yürü ey şanlı gazi
Kılıcı kanlı gazi
Meriç seni bekliyor
Büyük ünvanlı gazi
Korkma açıl ey şen yurdum
Dağları ordu kurdum
Açık denizlerine
Süngümle kilit vurdum
Rüzgarlardan atım var
Şimşekten kanadım var
Göğsümde al yazılı
Gazilik beratım var
Rüzgar bana at oldu
Şimşekler kanat oldu
Eğilin gökler dedim
Bulutlar kat kat oldu
Irmaklar gibi taştım
Yalçın kayalar aştım
Hakka şükürler olsun
Geldim sana ulaştım
Varsın yansın ocağım
Kurtuldu al sancağım
Bayrağımın altında
Ben hür yaşayacağım
Deniz, deniz akdeniz
Suları berak deniz
Karşımda yar ağlıyor
Gideyim bırak deniz
Açtım kal'a yolu
Göründü Gelibolu
Bırak beni gideyim
Orası yasla dolu
Samih Rıfat
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