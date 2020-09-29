Şamil Ayrım anlattı: Ermenistan - Azerbaycan çatışmasında Türkiye'nin yeri

Siyasetçi Şamil Ayrım, saldırının planlı bir deneme olduğunu, Türkiye için çok önemli bir kavşakta Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars Boru Hattı, TANAP Boru Hattı ile aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçtiği bir hat bulunduğunu belirterek, "Burayı işgal ederek tabiri caiz ise Türkiye'nin boğazını kesmek istediler" dedi.

"ULUSLARARASI CAMİA SESSİZ KALIYOR"

"Hadiselerin özellikle sivil insanlara yönelik olması bizleri son derece üzüyor." diyen Şamil Ayrım, şöyle konuştu:

"Bu Ermenistan'ın yapmış olduğu ilk ihlal değil. Ateşkes yapıldığından beri yani 1994'den beri aşağı yukarı böyle. 120'nin üzerinde ihlal var, ateşkes ihlalleri var. Sivillerin öldürülmesinin izah edilir bir yanı yok, çok üzücü bir şey. Azerbaycan silahlı kuvvetleri de böyle bir saldırıya, Birleşmiş Milletler Şartnamesinin 51. Maddesine uyarak meşru müdafaa hakkını kullandı. Üstelik kendi topraklarında kullandı. Ermenistan işgal ettiği topraklarda Azerbaycan'a karşı savaş ilan etme hazırlığında. Şöyle 3 ay geriye gidip baktığımızda 12 Temmuz'da Ermenistan'ın Tovuz bölgesinde daha önce işgal edilen Karabağ ile hiç alakası olmayan o bölgenin 200 kilometre kuzeyinde bir bölgeye saldırdılar. Yine aynı şekilde siviller orada da öldürüldü. Ancak Azerbaycan ordusunun erken davranmasıyla bu püskürtülmüş oldu.

O aslında planlı, programlı bir hareketin başlangıcıydı. Bir denemeydi bana göre. Orada çok önemli stratejik açıdan çok önemli bir kavşak var. Türkiye açısından da önemli bir kavşak. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattının geçtiği, Bakü-Tiflis-Kars Boru Hattı'nın geçtiği, TANAP Boru Hattı'nın geçtiği ve aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçtiği bir hat. Burayı işgal ederek tabiri caiz ise Türkiye'nin boğazını kesmek istediler. Türkiye için önemli, deniyor ki "Türkiye niye bu işlerin içinde?" Türkiye başından beri Karabağ sorunun Azerbaycan ile birlikte sulh ile çözülmesinden yana. Minsk Grubuna bu görev verilmiş, eş başkanlar var Rusya, Fransa, Amerika. Bunlar bunu çözsünler denmiş. Türkiye ve Azerbaycan bütün toplantılarında, baba Aliyev zamanında da Sayın Aliyev zamanında da olduğu gibi gereken her platformda görüşmeye hazır olduklarını belirttiler ve görüştüler. Ancak Minsk Grubu burada özellikle eş başkanları başarısız oldu, sınıfta kaldılar. Kendi toprağınız işgal edilmiş, kendi eviniz işgal edilmiş, maalesef uluslararası camia buna kayıtsız kalıyor."

"ERMENİSTAN PARALI ASKERLERİ, PKKLILARI, DEAŞLILARI BURADA KULLANIYOR"

Şamil Ayrım, "Bölgede istikrarın, barışın gelmesi için Ermenistan'ın bu saldırgan politikalarından vazgeçmesi lazım. Bugün orada şu anda savaş var. Devam eden bu savaşlarda Azerbaycan ordusu çok iyi hazırlanmış, donanımlı, çok bilinçli olarak adım adım ilerliyor. Ama karşı tarafa baktığınız zaman Ermenistan'a üzücü, paralı askerler orada savaşıyor. Irak'tan, Libya'dan Suriye'den bir kısım paralı askerleri, PKK'lıları, DEAŞ'lıları burada kullanıyorlar. Ermenistan halkı yoksulluk çekiyor, bugün Ermenistan askere alacak genç bulamıyor, Ermenistan'ın bu yoksullaşan, fakirleşen tablosu insanları göçe zorluyor. İnsanlar ne yapıyor, Türkiye'ye geliyorlar. Bugün Türkiye'de yüz binin üzerinde Ermeni vatandaşı var. Bizim misafirlerimiz, ekmeklerini kazanıyorlar, evlerine çoluk çocuklarına ekmek parası götürüyorlar. Ermenistan yönetimi Türkiye'nin düşündüğü kadar kendi vatandaşını düşünmüyor" diye konuştu.

"ERMENİSTAN'IN ENERJİSİ VE GÜVENLİĞİ RUSLARA TESLİM"

Şamil Ayrım, "Ermenistan niye bu son harekatı yaptı?" dedi ve silahlanmaya dikkat çekerek şöyle devam etti:

"3 aydır Ermenistan çok ciddi bir şekilde silahlandırılıyor, ağır silahlarla. Çünkü bugün Ermenistan'ın kullandığı silahlara baktığınız zaman füzeler var, ağır silahlar var. Bunlarla saldırıya geçiyor. Söylentilere göre Rusya'nın temin ettiği, Fransa olabilir, biliyorsunuz ortalık karıştığı zaman bu işte para kazanmak için bir sürü devlet ortaya çıkar. Burada önemli olan Ermenistan'ın parası yok, ekonomisi zaten dibe vurmuş. Paşinyan göreve geldiği zaman halkının refahını, mutluluğunu artıracağını söylemişti, Karabağ sorunun sulh yoluyla halledeceğim demişti, masada halledeceğim demişti. Tam tersini yapıyor ve çok ciddi şekilde kullanılıyor. Bugün Ermenistan'a baktığınız zaman enerjisi Ruslara teslim, güvenliği Ruslara teslim. Burada oynanan oyun şu; bakın Türkiye'nin Libya, Suriye, Irak'ta Rusya ile karşı karşıya kalma pozisyonları oldu. Bugün Doğu Akdeniz'i de katarsak, Türkiye artık 5 cephede dimdik ayakta durmak zorunda. İnşallah da öyle olacaktır."