Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'a ağır sözler: Aynada başkasını gördüğünü sanan zavallı bir mitomani hastası

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde Konya'da bir yerel televizyonunun yayın konuğu oldu. Sunucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan çalışmalarını konuşacaklarını söylemesi üzerine araya giren Bülent Arınç, çalışmalarını konuşmak istemediğini ifade ederek," Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, ‘bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına…' Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, ‘yahu sadede gel'… ‘Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız?' demiş adam…" diye konuştu.

"LİDERİNİZE GÜVENMİYORSANIZ, O PARTİDE KALMAZSANIZ"

Bu ifadelere AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan çok sert bir değerlendirme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, isim vermeyerek Bülent Arınç'ı şu sözlerle eleştirdi:

" Bir parti çatısı altındaysanız özgürlüğünüz disiplin kurallarıyla sınırlıdır. Parti disiplini içinde yapıcı eleştiri, meşrudur, demokratiktir. Kimi zaman sınırlar da zorlanabilir. Ama liderinize güvenmiyorsanız, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsanız, o partide kalmazsanız."

" AK PARTİ’DE NİYE DURUYORSUN?"

Yeni bir paylaşımda bulunan Şamil Tayyar," Yorumlardan, mesajlardan anlıyorum ki son twitim pek anlaşılmamış. Açalım o vakit. Muhtereme diyorum ki; ‘Liderine güvenmiyorsan, konuşunca kodese tıkacağını düşünüyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?’" ifadeleri kullandı.

"KELİME İSRAFINA DEĞMEZ"

Daha sonra ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Tayyar şunları kaydetti:

"Kurulacak çok cümle var ama kelime israfına değmez. Aynada başkasını gördüğünü sanan zavallı bir mitomani hastası. Artık benim değil psikiyatrinin konusu. Rabbim şifasını versin."